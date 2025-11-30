حبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة الشرطة وخطف مواطن بالبحيرة

الأحد 30 نوفمبر 2025
قرر المستشار إبراهيم مبارك، مدير نيابة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حبس 7 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد لهم وفق المواعيد القانونية، وذلك بعد تورطهم في واقعة خطف وسرقة مواطن.

 تفاصيل الواقعة

تعود الأحداث إلى تلقي مركز شرطة حوش عيسى بلاغًا من المواطن "ع. س" يفيد قيام 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بالدخول إلى منزله، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة، بادعاء أنهم ضباط شرطة، ثم تركوه بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وفروا هاربين.

 كشف غموض الجريمة

نجحت أجهزة الأمن بالبحيرة، تحت إشراف اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، في كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه وشقيقته بسبب خلافات مالية سابقة.

جهود البحث الجنائي

قرر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير، رئيس المباحث، والعقيد محمد مصطفى، مفتش المباحث، والرائد أحمد هندي، رئيس مباحث المركز، وتمكن الفريق من ضبط جميع المتهمين، بينهم شخص له معلومات جنائية، مقيمين في محافظتي البحيرة والشرقية.

اعترافات المتهمين واستعادة المسروقات

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات مالية بين المجني عليه واثنين منهم، حيث قام المجني عليه برفع دعاوى قضائية ضدهم بإيصالات الأمانة، فأقدموا على الجريمة لمنعه من استكمال الإجراءات القانونية. وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات، الأوراق الموقع عليها، وإيصالات الأمانة، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

