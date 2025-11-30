عرض فيلم «The Little Princess» بمركز الثقافة السينمائية

الأحد 30 نوفمبر 2025
يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، أمسية سينمائية يعرض فيها  الفيلم الأجنبي الطويل "The Little Princess"، إنتاج عام 1939، الذي يعتبر من كلاسيكيات السينما العالمية، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 ديسمبر الجاري. 

The Little Princess

تدور أحداث الفيلم حول قصة مؤثرة لطفلة تُدعى "سارة"، يودعها والدها الضابط كرو في إحدى المدارس الداخلية بسبب استدعائه للالتحاق بالجيش ويُعاملها طاقم المدرسة كأميرة بفضل المبلغ الكبير الذي دفعه والدها.

إلا أن الوضع يتغير بعد فقدانه في الحرب وانقطاع الأموال، فتضطر الطفلة إلى مساعدة الخدم بعد تراجع مستوى المعاملة المميز الذي كانت تحظى به.

 فيلم «The Little Princess»
 فيلم «The Little Princess»

الفيلم من إخراج والتر لانج، ومساعد المخرج ويليام إيه سايتر، وتأليف اثيل هيل، وبطولة النجمة شيرلي تمبل إلى جانب هوميلز هيربرت، هيربرت إيفانز، أنيتا لويز، ميلز ماندر، وتشارلز إيروين. 

الفيلم مُترجم للعربية ومناسب لجميع الفئات العمرية، وتبلغ مدة عرضه 93 دقيقة.

