عرض 3 أفلام ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة غدا

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح غدًا السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً فعاليات نادي السينما المستقلة بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار حرص المركز على دعم وتشجيع صناعة السينما المستقلة وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لعرض أعمالهم.

فعاليات نادي السينما المستقلة

يتضمن برنامج النادي هذا الشهر عرض مجموعة من الأفلام المتميزة التي تعكس تنوع التجارب السينمائية المستقلة، وهي الفيلم التسجيلي "النسر" من إخراج نور الدين عمرو، والفيلم التسجيلي "بيت ع النيل" من إخراج مريم نادي، بالإضافة إلى الفيلم الروائي القصير "خطأ ليلى" من إخراج محمد حسين عواد.

وعقب العروض، تُقام ندوة لمناقشة الأفلام يشارك فيها صُنّاع الأعمال المعروضة، ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، في حوار مفتوح مع الجمهور حول التجارب الفنية والرؤى الإبداعية التي تقدمها هذه الأفلام.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي، ويُدير النادي الناقد السينمائي أحمد عسر.

