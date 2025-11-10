عرض فيلم “20,000 Leagues Under the Sea” بمركز الثقافة السينمائية

18 حجم الخط

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، أمسية سينمائية في تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري، يُعرض خلالها فيلم “20,000 Leagues Under the Sea” (إنتاج ديزني – 1954).

الفيلم يعد أحد كلاسيكيات السينما العالمية من إخراج ريتشارد فلايشر، وبطولة كيرك دوجلاس، جيمس ميسون، بيتر لور، وبول لوكاس.

يتناول الفيلم عدة مغامرات في إطار من الخيال العلمي، وهو مأخوذ عن رواية جول فيرن الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.

و تدور الأحداث في منتصف القرن التاسع عشر، حيث يتكرر هجوم وحش بحري غامض على السفن في المحيط الهادئ، فيُكلَّف أحد الأساتذة الجامعيين ومساعدوه بتتبع خطى هذا الوحش باستخدام سفينة حربية.

وبعد عدة أشهر يتم رصد الوحش ومهاجمته، لكنه يتمكن من إغراق السفينة الحربية، لتتوالى بعد ذلك الأحداث المثيرة.

حصل الفيلم على جائزتي أوسكار لأفضل تصميم إنتاج وأفضل مؤثرات خاصة، كما رُشِّح لجائزة أوسكار لأفضل مونتاج.

