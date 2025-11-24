عرض أفلام "فن القلة " و"فن العرايس" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

18 حجم الخط

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح الأربعاء المقبل 26 نوفمبر، أمسية سينمائية يعرض فيها أفلام "فن القلة" وفن العرايس للمخرج توفيق صالح.

وتستعرض الأفلام العديد من الحرف التراثية والأعمال اليدوية وتأثرها بالتاريخ المصري، وتعتبر هذه الافلام من كلاسيكيات الافلام التسجيلية.

ويعد توفيق صالح مخرج سينمائي مصري، من رواد الواقعية في السينما المصرية ويعتبر أحد أهم المخرجين المصريين، سافر إلى فرنسا لتعلم السينما عام 1950، وعمل هناك في عدد من الأفلام الفرنسية كمساعد مخرج، عاد بعدها إلى مصر وأخرج سبعة أفلام روائية طويلة وسبعة أفلام قصيرة قدمها بين عامي 1955 و1980، منها المخدوعون والمتمردون، وقد حصل علي العديد من الجوائز الدولية.

وكان الدكتور أحمد صالح أشار في وقت سابق إلى حرص مركز الثقافة السينمائية على عرض أفلام السينما التسجيلية ذات الطابع التراثي والتي تعتبر من العلامات الهامة في تاريخ السينما التسجيلية.

ويشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية بوسط القاهرة.

جدير بالذكر أن العرض سيقام الأربعاء 26 نوفمبر في تمام السادسة مساء بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.