القومي للسينما يعرض الفيلم الروائي "جحر الفئران" بـ أوبرا دمنهور

يُعرض غدًا الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً الفيلم الروائي الطويل "جحر الفئران"، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار أنشطة نادي السينما التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح.

فيلم جحر الفئران

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، وبطولة رنا خطاب، محمد يوركا، كمال الإسنوي، حنان حلمي، وتصوير محمود النمر، وموسيقى صفا بركات، ومونتاج وائل أراباب، وهندسة صوت محمد قناوي، وإنتاج فني أحمد حمدي.

يحكي العمل قصة خلود، فتاة تواجه أزمة مالية خانقة وتحتاج بشكل ماسّ لدفع القسط الأخير من منزل عائلتها الجديد.

وفي محاولة يائسة للحصول على المال، تبرم صفقة مثيرة للشبهات مع مديرها في مكتب التبرعات، تقضي بأن تجمع قدرًا كبيرًا من التبرعات قبل نهاية اليوم، مقابل أن يُقرضها ما تحتاجه من أموال.

وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية من بينها: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (عرض عالمي أول)، مهرجان عمّان السينمائي (إشارة خاصة)، مهرجان طرابلس للأفلام، BRICS Film Festival – Russia، وPune International Film Festival بالهند، كما حصد الفيلم تنويهًا خاصًا لأفضل ممثلة لأول مرة في مهرجان أجيال السينمائي.

ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي مدير نادي سينما اوبرا دمنهور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.