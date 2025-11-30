الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يكشف بعض أسرار التحنيط عند المصريين القدماء

أسرار التحنيط عند
أسرار التحنيط عند المصريين القدماء
18 حجم الخط

كشف المتحف المصري بالتحرير، بعض أسرار الخلود في الحضارة المصرية القديمة.

أسرار علم التحنيط عند المصريين القدماء

وأكد المتحف المصري بالقاهرة، أن الخلود في الحضارة المصرية القديمة ​ارتبط استمرار الحياة في العالم الآخر عند المصريين القدماء ارتباطا وثيقًا بضرورة حفظ الجسد الذي كان يُنظر إليه كداعم لكيان الروح.

وتنوعت أساليب التحنيط عبر العصور؛ ففي عصر ما قبل الأسرات، كان جسد المتوفى يحفظ بطريقة طبيعية عن طريق دفنه في رمال الصحراء الحارة ولفه بالقماش أو الجلود، حيث كان التبخر البطيء لماء الجسد بفعل أشعة الشمس يسهم في حفظه، أما التحنيط الصناعي، الذي يُعد ثاني أسلوب مُستخدم ويمكن تتبع بداياته من مقبرة الملك جر في أبيدوس، فقد شهد تطورات كبيرة. 

وتغيرت تقنيات التحنيط بناءً على الفترة الزمنية والطبقة الاجتماعية، حيث استُخدمت تقنية متواضعة للطبقة الفقيرة لم تتضمن استخراج الأعضاء الداخلية، واعتمدت فقط على الماء وملح النطرون. 

الفئات التي كانت تخضع لعمليات التحنيط

 وعلى النقيض، كانت تقنية التحنيط للطبقة العليا في المجتمع المصري مميزة وتتبع ترتيبًا واضحًا لمجابهة تحلل الجسد، بدءً من استخراج الأعضاء الداخلية (مع الإبقاء على القلب لاعتباره مركز الإحساس والحياة)، ثم غسل الجسد بمزيج من المواد وزيت النخيل، وانتهاءً بتجفيفه بملح النطرون في التجاويف الداخلية والجلد الخارجي.

وازدهر هذا الأسلوب المتطور بشكل خاص في العصر الذهبي لعلم التحنيط خلال فترة الدولة الحديثة. 

تجدر الإشارة إلى أن المصريين القدماء قاموا أيضًا بحفظ الحيوانات بتقنيات مشابهة لمومياوات البشر ولكن مع بعض التعديلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير أسرار الخلود الحضارة المصرية القديمة الحضارة المصرية المصريين القدماء التحنيط أساليب التحنيط الشمس آشعة الشمس مقبرة الملك جر في أبيدوس المتحف المصري بالقاهرة

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يعرض قناعًا ذهبيًا مذهلًا لحماية المومياوات في الحياة الآخرة

إقبال على زيارة قاعات المتحف المصري بالتحرير (صور)

المتحف المصري بالتحرير يعرض لوحة نادرة لـ إيزيس (صور)

استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

بعد أحكام إلغاء الانتخابات بـ 28 دائرة، ما مصير المرشح الفائز بأحد مقاعدها؟

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصراصير في المنام وعلاقتها بوجود الكثير من الأعداء

أمين البحوث الإسلامية من مدريد: العالم بحاجة إلى خطاب عادل يعيد للإنسان مكانته

في ذكرى رحيله، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت "مكة" و"أيقونة" التلاوة الخالدة

المزيد
الجريدة الرسمية