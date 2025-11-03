الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب تكدس المواطنين، استياء محافظ الدقهلية خلال تفقده محطات "السرفيس" بشارع جيهان

تكدس المواطنين بمحطات
تكدس المواطنين بمحطات السرفيس بالمنصوروو، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم، بجولة تفقدية شملت المرور على محطة سيارات الأجرة "السرفيس" و"الباصات" بشارع جيهان بالمنصورة، للاطمئنان على انتظام حركة المركبات، والتزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة، مؤكدًا على عدم التهاون مع أي تقصير في خدمة المواطنين.

 

منع أي تكدس للركاب والتحقق من انتظام عمل الأتوبيسات

 

ووجه محافظ الدقهلية، اللواء عمرو عبد الرحمن مدير عام المواقف، بالتنسيق مع إدارة المرور، بمنع أي تكدس للركاب والتحقق من انتظام عمل الأتوبيسات بجميع الخطوط داخل المدينة، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي تقصير أو تعطيل للخدمة، كما شدد على استمرار المتابعة الميدانية لخطوط سير سيارات الأجرة، والالتزام بتعريفة التاكسي.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات

 

واستوقف محافظ الدقهلية، خلال جولته عدد من سيارات التاكسي للتأكد من تشغيل العدادات وفقًا للتعريفة الجديدة والالتزام بالأجرة حسب قراءتها، ووجه للعميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور بالمتابعة اليومية لتشغيل العدادات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الجولات الميدانية هو الوقوف بشكل مباشر على احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها فورًا.

