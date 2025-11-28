الجمعة 28 نوفمبر 2025
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع ترعة المنصورية

 تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال تطوير ورصف شارع ترعة المنصورية بمدينة المنصورة، في إطار خطة المحافظة لصيانة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع ترعة المنصورية بالمنصورة

 وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة الطرق والمحاور المرورية الحيوية بالمحافظة، ما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تُولي اهتمامًا خاصًا بأعمال الصيانة والتطوير المستمرة للطرق والشوارع.

 

تحقيق مصلحة المواطن والتنمية المنشودة.

كما أكد اللواء "مرزوق" استمرار  محافظة الدقهلية في تنفيذ مشروعات التطوير بجميع المراكز والمدن، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة لتحقيق مصلحة المواطن والتنمية المنشودة.

الأعمال تشمل تطوير الشارع والرصف وتمتد بشارع ترعة المنصورية

من جهته، أوضح المهندس الزناتي عبد العظيم، مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية، أن الأعمال تشمل تطوير الشارع والرصف وتمتد بشارع ترعة المنصورية بنطاق حي غرب المنصورة، ومستمرون في تنفيذ المشروعات.

