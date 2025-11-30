“7 أكتوبر” لم تأتِ من فراغ، عمرو موسى يكشف كواليس لقاء طنجة مع السفير الفلسطيني

18 حجم الخط

كشف وزير خارجية مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، عمرو موسي عن لقائه بسفير فلسطين بالمملكة المتحدة السفير حسام زملط، على هامش منتدى ميدايز 2025، الذي يعقد في مدينة طنجة المغربية.

لقاء عمرو موسى وسامح شكري مع حسام زملط بالمغرب

وأكد عمرو موسى أنه أجرى مناقشات مع السفير الفلسطيني حسام زملط حول آخر تطورات الملف الفلسطيني والأوضاع المتفاقمة في غزة، واتجاهات الرأي العام العربي والدولي تجاه ما يحدث، وحضر اللقاء وزير خارجية مصر السابق سامح شكري.

وقال عمرو موسى، عبر تدوينة له على صفحته بـ"الفيس بوك"، عن كواليس اجتماعاته في المغرب: "بدعوة كريمة من السفير المصري لدى الرباط أحمد نهاد عبداللطيف، شارك كل من عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري السابق، في مأدبة غداء أقامها سيادته بمناسبة زيارتهما إلى المملكة المغربية للمشاركة في منتدى ميدايز بمدينة طنجة".

وعن كواليس لقاء عمرو موسى وسفير فلسطين في المملكة المتحدة حسام زملط، قال عمرو موسى: "على هامش الفعاليات، عقد عمرو موسى لقاءً مطولًا مع السفير حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، جرى خلاله مناقشة آخر تطورات الملف الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، وكذلك اتجاهات الرأي العام العربي والدولي تجاه ما يجري".

النظام الدولي لم يفشل والفيتو أضعف السلم الدولي

وأشار عمرو موسى إلى أنه استضاف "مأدبة عشاء على شرف السفير الفلسطيني حسام زملط، بحضور سامح شكري، وذلك استمرارًا للتشاور والتنسيق حول المستجدات الإقليمية، وفي إطار مشاركتهم في منتدى MEDays".

وكان عمرو موسى، وزير خارجية مصر والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وقد وصل للمغرب، لحضور "منتدى ميدايز 2025"، الذي يعقد في المدينة المغربية "طنجة"، يوم الأربعاء الماضي، حيث شارك في منتدى ميدايز المنعقد هذا العام تحت شعار: "الكسور والاستقطاب: إعادة ابتكار المعادلة العالمية".

وشارك عمرو موسى في جلسة بعنوان: "جيوسياسة الصراعات: رسم خرائط خطوط التصدع الجديدة"، حيث قال في مداخلته: "إن النظام الدولي لم يفشل، بل حقق العديد من النجاحات عبر العقود".

وأكد عمرو موسى أن "الذي فشل، هو هندسة الأمن والسلم الدوليين، التي أضعفها نظام الفيتو، وصراعات القوى الكبرى، والمعايير المزدوجة، والتحيزات المستمرة".

وأعرب عمرو موسى عن قلقه العميق تجاه "التجاهل المتزايد للقانون الدولي"، مشيرًا إلى "أن أحد المسؤولين صرح مؤخرًا بأن اتفاقيات جنيف أصبحت من الماضي"، ووصف عمرو موسى التصريح بأنه "بالغ الخطورة".

أحداث 7 أكتوبر لم تقع في فراغ

وقال عمرو موسى: "إن النظام القائم على القواعد والقانون، وليس القوة، هو الضامن الوحيد للاستقرار والسلام".

وأضاف عمرو موسى: "أن أحداث 7 أكتوبر لم تقع في فراغ، بل كانت نتيجة عقود من الظلم، وعدم المساواة، والمعايير المزدوجة، والخلل في منظومة السلم والأمن الدوليين".

وأكد عمرو موسى أن "المطلوب هو إصلاح النظام الدولي والالتزام بمبادئه وليس استبداله، وأن هدم هذا النظام وإعادة بنائه من جديد أمر مستحيل".

وقال عمرو موسى: إن "المهمة الضرورية اليوم هي تصحيح المسار وتعزيز فعالية النظام متعدد الأطراف ليكون قادرًا على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل".

