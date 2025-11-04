الوشاح الأكبر، اليابان تمنح سامح شكري ومحمد معيط وسام الشمس المشرقة

أعلنت الحكومة اليابانية عن منح وسام الشمس المشرقة، لوزير الخارجية السابق سامح شكري ووزير المالية السابق الدكتور محمد معيط؛ وذلك تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر.

دفع العلاقات المصرية اليابانية إلى آفاق أرحب

وأوضحت سفارة اليابان - في بيان اليوم الثلاثاء - أن شكري حصل على وسام الشمس المشرقة - الوشاح الأكبر، بعد أن لعب دورًا محوريًّا خلال فترة توليه وزارة الخارجية بين عامي 2014 و2023 في دفع العلاقات المصرية اليابانية إلى آفاق أرحب، حيث أشرف على خمس زيارات متبادلة على مستوى القادة وثماني زيارات متبادلة على مستوى وزراء الخارجية.

قمة مجموعة العشرين ومؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا

وفي عام 2019 تحديدًا، ساهم شكري في تنظيم زيارتين متتاليتين للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان خلال عام واحد؛ تزامنتا مع قمة مجموعة العشرين ومؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا (TICAD7)، وهو ما عزز التواصل رفيع المستوى بين البلدين، كما كان له دور بارز في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" عام 2023.

وأشارت إلى أن معيط حصل على وسام الشمس المشرقة - نجم ذهبي وفضي، حيث تولى وزارة المالية ورئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بين عامي 2018 و2024، وخلال تلك الفترة قاد إصدار سندات "الساموراي" لأول مرة في تاريخ مصر بقيمة ستين مليار ين ياباني في مارس 2022، وهو ما فتح آفاقًا جديدة للتعاون المالي بين البلدين، كما ساهم في تعزيز التعاون المصري الياباني عبر الترويج لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي دعمت اليابان مراحله الأولى.

استمرار العمل مع مختلف الشركاء في مصر

وأعربت سفارة اليابان عن تقديرها العميق لإنجازات الوزيرين السابقين، وقدمت لهما التهنئة على هذا التكريم الرفيع، مؤكدة استمرار العمل مع مختلف الشركاء في مصر، بما في ذلك الحاصلون على وسام جلالة الإمبراطور، من أجل دفع العلاقات اليابانية المصرية نحو مزيد من التطور في المستقبل.

