الخميس 16 أكتوبر 2025
عمرو موسى: خطة ترامب خطوة لإنهاء وضع مأساوي لكنها ليست النهاية الحقيقية للأزمة

عمرو موسى، فيتو
أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل لحظة دقيقة في مسار القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها تقف أمام أكثر من طريق وتشكل مرحلة مهمة وإيجابية، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من نتائج.

وأوضح عمرو موسى، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المرحلة الأولى للتعامل مع الوضع في غزة قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف وقف الحرب، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العناصر الإيجابية ضمن خطة ترامب، من أبرزها إنهاء الحرب، وعودة الفلسطينيين إلى مدنهم وبيوتهم، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وأضاف عمرو موسى، أن اللحظة الإيجابية الحالية تتمثل في إنهاء الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك تقدمًا واضحًا في مسار تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وتابع: "ما يحدث اليوم هو إنهاء لوضع بائس عاشه الفلسطينيون منذ سنوات"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لم يأتِ من فراغ، بل كانت له أسبابه وجذوره التي قادت إلى أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن خطة ترامب تمثل خطوة لإنهاء وضع مأساوي لكنها ليست النهاية الحقيقية للأزمة.

