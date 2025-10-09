الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير علاقات دولية: مصر تعيد القضية الفلسطينية لصدارة المشهد العالمي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، خبير العلاقات الدولية، أن الدور المصري في الملف الفلسطيني يبرهن على التزام القاهرة الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ الأخيرة أسهم في إعادة الزخم الدولي نحو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

القاهرة محور الجهود الدولية

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى البناء على الجهود المصرية لتحقيق حل الدولتين، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت النصير الأقوى للقضية الفلسطينية في العالم العربي، وأنها تضعها في صميم أولوياتها الإقليمية.

السيسي: القضية الفلسطينية هي "قضية القضايا"

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس 2”: إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد منذ توليه الحكم على أن القضية الفلسطينية هي "قضية القضايا" بالنسبة لمصر، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا للقرارات والمواثيق الدولية.

قمة لإعادة إعمار غزة

وكشف "الديهي" أن مصر تخطط لعقد قمة دولية لإعادة إعمار قطاع غزة فور تثبيت وقف إطلاق النار، معتبرًا ذلك خطوة عملية تعكس أن القاهرة لا تكتفي بالوساطة السياسية، بل تعمل على ترسيخ السلام عبر التنمية وإعادة البناء، بما يضمن استقرارًا دائمًا في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القضية الفلسطينية غزة إعمار غزة الشعب الفلسطيني مفاوضات شرم الشيخ حل الدولتين إقامة الدولة الفلسطينية

مواد متعلقة

انضمام ويتكوف وكوشنر لاجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة

إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة بخصوص وقف الحرب في غزة تأجلت مجددا لهذا السبب

المبعوث الأمريكي: نشكر مصر على الالتزام من أجل إنجاز اتفاق شرم الشيخ

تفاصيل مباحثات السيسي وترامب هاتفيا اليوم

الأكثر قراءة

منتخب إنجلترا يتقدم على ويلز 0/3 وديًا في الشوط الأول

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

بالمواعيد، أبوظبي تستضيف رسميًا السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 فرق

منتخب مصر الثاني يخسر أمام المغرب 0/2 وديًا

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان

الدنماركي ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة بخصوص وقف الحرب في غزة تأجلت مجددا لهذا السبب

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

خدمات

المزيد

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads