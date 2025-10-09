خبير علاقات دولية: مصر تعيد القضية الفلسطينية لصدارة المشهد العالمي

أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، خبير العلاقات الدولية، أن الدور المصري في الملف الفلسطيني يبرهن على التزام القاهرة الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ الأخيرة أسهم في إعادة الزخم الدولي نحو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

القاهرة محور الجهود الدولية

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى البناء على الجهود المصرية لتحقيق حل الدولتين، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت النصير الأقوى للقضية الفلسطينية في العالم العربي، وأنها تضعها في صميم أولوياتها الإقليمية.

السيسي: القضية الفلسطينية هي "قضية القضايا"

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس 2”: إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد منذ توليه الحكم على أن القضية الفلسطينية هي "قضية القضايا" بالنسبة لمصر، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا للقرارات والمواثيق الدولية.

قمة لإعادة إعمار غزة

وكشف "الديهي" أن مصر تخطط لعقد قمة دولية لإعادة إعمار قطاع غزة فور تثبيت وقف إطلاق النار، معتبرًا ذلك خطوة عملية تعكس أن القاهرة لا تكتفي بالوساطة السياسية، بل تعمل على ترسيخ السلام عبر التنمية وإعادة البناء، بما يضمن استقرارًا دائمًا في المنطقة.

