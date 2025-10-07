كشف سر الانتصار، رسالة هامة من عمرو موسى فى ذكرى حرب اكتوبر المجيدة

رسالة وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عن أهم أدوات النصر في حرب أكتوبر، أثارت اهتمام العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنه عبر فيها عن أهمية نصر السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن الأمة العربية عبرت في هذا اليوم الجسر من اليأس إلى الأمل.

أهم أسلحة النصر في حرب أكتوبر

وبعث عمرو موسى تحية تقدير لـ الرئيس الراحل أنور السادات، قائد العبور، مؤكدًا أن لحظة نصر أكتوبر جاءت عندما استعدنا الثقة والكرامة والإرادة، واصفًا هذه اللحظة بأن المصريين استعادوا فيها "الإيمان بأنفسهم".

عبور قناة السويس، فيتو

وقال عمرو موسى عن ذكرى نصر أكتوبر المجيد: "في ذكرى السادس المجيد من أكتوبر، نحيي اليوم الذي عبرت فيه أمتنا الجسر بين اليأس والأمل، كما قال قائد العبور الرئيس الراحل أنور السادات".

وكشف عمرو موسى عن سر انتصار المصريين في حرب أكتوبر، فقال: "هي لحظة نتذكر فيها أن إيماننا بأنفسنا، وبأمتنا، وبقواتنا المسلحة، هو أمضى أسلحتنا. انتصرنا حين استعدنا الثقة والكرامة والإرادة".

وبعث عمرو موسى بتحية تقدير إلى من شاركوا في حرب أكتوبر، فقال: "تحية واجبة لكل من شارك في صناعة نصر أكتوبر، شهداء وأحياء وأمواتًا، وعلى رأسهم الرئيس أنور السادات وشهداء الجيش المصري.. ولتحيا مصر".

رسالة عمرو موسى عن حرب أكتوبر تثير الاهتمام

وقد أثارت رسالة عمرو موسى، في الذكري التي استعاد فيها المصريين إيمانهم بأنفسهم، اهتمام النشطاء، الذين أكدوا على أهمية استعادة الثقة في النفس لاستعادة الأمجاد ولتحقيق النصر، موضحين أن استعدنا الثقة والكرامة والإرادة هي الطريق للنجاح والنصر على الأعداء، الذين يترصدون بالأمة في الوقت الحالي.

نصر أكتوبر 73، فيتو



علق البلوجر السعودي تركي بن خالد قائلًا: "رحم الله فخامة الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، ينتابني شعور بالغبطة الكبير تجاه أشقائنا في جمهورية مصر العربية على هذا النصر الكبير والذي بسببه أثبتت مصر للعالم مكانتها السياسية والحضارية بجيشها البطل ورئيسها العبقري تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وقال البلوجر منذر آل الشيخ مبارك: "يقف التاريخ طويلًا أمام ماسطره هؤلاء العظام في السادس من أكتوبر 73 يوم العبور العظيم يومٌ لم ولن تنساه إسرائيل، أسأل الله أن يغفر لهؤلاء الأبطال".



