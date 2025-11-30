أخبار مصر: نص أحكام الإدارية العليا في طعون الانتخابات، احتفالات في المحافظات، ضبط البلوجرز المشككين في سلامة الغذاء

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

النص الكامل لأحكام الإدارية العليا في طعون الانتخابات البرلمانية (مستند)

تنشر “فيتو” النص الكامل لأحكام الإدارية العليا في طعون الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى بمجلس النواب 2025.

تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

أعلنت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط صانعي المحتوى المعروفين بـ"الأكيلانس" و"سلطانجي" عقب تداول مقاطع تظهر قيامهما بتجارب على منتجات غذائية بطرق تُثير الريبة حول سلامتها وتثير مخاوف المستهلكين، دون مراعاة الاشتراطات الصحية أو الحصول على التراخيص اللازمة.

وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي باستخدام القوة إذا لم يتنحَّ الرئيس الفنزويلي طواعيةً.

بـ"الكف الصعيدي" والألعاب النارية، احتفالات حاشدة في إسنا بالأقصر بعد قرار إعادة انتخابات النواب (فيديو)

انتخابات مجلس النواب 2025، عمت الأفراح في دائرة إسنا جنوب الأقصر بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في دوائر المحافظة “قسم الأقصر والقرنة وإسنا”.

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأحد، والتي تنخفض انخفاضا ملحوظا، يسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

واشنطن تجمد تأشيرات المتعاونين الأفغان بعد هجوم الحرس الوطني

وجهت الخارجية الأمريكية برقية إلى كل البعثات طالبت فيها برفض أي طلب تأشيرة من مواطنين أفغان، بما في ذلك برنامج التأشيرات الخاصة للمتعاونين (SIV).​



بصور الأقمار الصناعية، خبير يكشف عن تطورات جديدة بسد النهضة وما حدث بعد فتح مفيض توشكى

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات تشغيل توربينات سد النهضة وفتح مفيض توشكى.

بعد ضبط صانعي المحتوى "الأكيلانس وسلطانجي"، أول تعليق من الصحة بشأن سلامة المنتجات الغذائية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أي تحذير يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية لا يصدر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بل من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة والجهات الرقابية المختصة.

حاولوا ياخدوا جثة متوفى، القبض على 5 أشخاص اقتحموا العناية المركزة بمستشفى كفر شكر

تمكنت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية من ضبط 5 متهمين لاقتحامهم قسم العناية المركزة بمستشفى كفر شكر التخصصي والتعدي على أفراد الأمن وطاقم التمريض، في محاولة لإخراج جثمان مريض توفي داخل العناية المركزة دون استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة.

مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار على تجمع عائلي في كاليفورنيا (فيديو)

أفادت شبكة "سي بي إس" نقلا عن السلطات المحلية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بمدينة ستوكتون، في كاليفورنيا.

كسر مفاجئ يتسبب في قطع مياه الشرب عن بعض مراكز وقرى الفيوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن كسرا مفاجئا أصاب خط قطر 1000 مليمتر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بقرية قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، وتم قطع المياه عن عدد من القرى والمراكز لحين الانتهاء من إصلاحه.

اليوم، بدء تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لحاجزيها

خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة أكتوبر الجديدة المواطنين حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي المرحلة الخامسة بمنطقة غرب المطار عمارات أرقام من 1123_ 1130 بأنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات وتركيب عدادات الكهرباء وعليهم التوجه لمقر الجهاز لاستلام الوحدات الخاصة بهم بداية من اليوم الأحد 30 نوفمبر الجاري.

