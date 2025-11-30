بـ"الكف الصعيدي" والألعاب النارية، احتفالات حاشدة في إسنا بالأقصر بعد قرار إعادة انتخابات النواب (فيديو)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، عمت الأفراح في دائرة إسنا جنوب الأقصر بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في دوائر المحافظة “قسم الأقصر والقرنة وإسنا”.

وخرج أنصار المرشح أحمد محمود سوه بقرية الدير مركز إسنا الذي تقدم بالطعن على نتائج الانتخابات من منازلهم ليعبروا على فرحتهم بالحكم القضائي التاريخي.

ونظم المحتفلون مسيرة احتفالية حاشدة، وعبر الشباب عن فرحتهم بالرقص على أنغام الكف الصعيدي، مؤكدين أن حكم الإدارية العليا أعاد الأمل لفرز نواب حقيقيين تحت قبة البرلمان.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا بقبول 26 طعنا بواقع 11 دائرة وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 فيما قضت بعدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة و4 طعون عدم اختصاص.

وجاء من بين هذه الدوائر

إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها

-إلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة

إلغاء دائرة البلينا فى سوهاج

إلغاء انتخابات دائرة ملوى فى المنيا

إلغاء دائرة ابو قرقاص فى المنيا

إلغاء دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات فيها

إلغاء انتخابات أبو تيج فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها

الغاء دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات فيها

إلغاء انتخابات منقباد فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها

إلغاء الانتخابات فى إسنا في الأقصر وإعادة الانتخابات فيها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.