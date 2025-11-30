الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن تجمد تأشيرات المتعاونين الأفغان بعد هجوم الحرس الوطني

واشنطن تجمد تأشيرات
واشنطن تجمد تأشيرات المتعاونين الأفغان، فيتو
18 حجم الخط

وجهت الخارجية الأمريكية برقية إلى كل البعثات طالبت فيها برفض أي طلب تأشيرة من مواطنين أفغان، بما في ذلك برنامج التأشيرات الخاصة للمتعاونين (SIV).​
وطلبت الخارجية الأمريكية من القنصليات إلغاء أي تأشيرات لأفغان تمت الموافقة عليها ولم تسلم بعد، وتدمير التأشيرات المطبوعة غير المسلمة، مع تعديل البيانات في الأنظمة القنصلية.​

يشمل القرار كل حاملي الجواز الأفغاني، وليس فقط المتعاونين، أي أن أي طلب تأشيرة من أفغاني سيرفض مؤقتا وفق التعليمات الحالية.​

كما تم تعليق برنامج التأشيرات الخاصة للمتعاونين الأفغان مع الجيش والاستخبارات الأمريكية عمليا، رغم وجود مئات الآلاف من الطلبات المعلقة خارج الولايات المتحدة.​

وربطت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوة بضرورات التدقيق في الهوية والأهلية وحماية الأمن القومي بعد حادثة إطلاق النار في العاصمة واشنطن.​​

ووصفت منظمات أمريكية تساعد المتعاونين الأفغان القرار بأنه محاولة لوقف دخول أي أفغاني إلى الولايات المتحدة، واعتبرته خرقا لالتزامات واشنطن الأخلاقية تجاه من تعاونوا معها خلال الحرب.​

ووفق البرقية، قد تجرى المواعيد المجدولة للأفغان في القنصليات شكليا، لكن من دون إمكانية إصدار التأشيرة فعليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الأمريكية مواطنين أفغان طلب تأشيرة التأشيرات الخاصة للمتعاونين SIV ​ القنصليات الأنظمة القنصلية المتعاونين الأفغان

الأكثر قراءة

ارتفاع الضاني 35 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

واشنطن تجمد تأشيرات المتعاونين الأفغان بعد هجوم الحرس الوطني

إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي بخماسية ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي لأول مرة (فيديو)

فلامنجو خامس فريق يضمن المشاركة في مونديال الأندية 2029

تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

خدمات

المزيد

قانون التأمينات والمعاشات، تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم العالي، شروط الحصول على تأشيرة الحج (مستند)

قفزة في اليوريا العادي والمخصوص، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads