إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي بخماسية ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي لأول مرة (فيديو)

حقق إنتر ميامي فوزًا ساحقا على حساب نيويورك سيتي بنتيجة 5-1 فجر اليوم الأحد في نهائي القسم الشرقي بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

 

أحرز تاديو أليندي هدف التقدم لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 14 من عمر المباراة ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 23.


ونجح جاستن هاك في تسجيل هدف لصالح نيويورك سيتي في الدقيقة 37 من عمر المباراة ولكن إنتر ميامي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق ماتيو سيلفيتي.


وأحرز إنتر ميامي هدفين قبل النهاية في الدقيقتين 83 و89 عن طريق تيلاسكو سيجوفيا وتاديو أليندي.


وقدم إنتر ميامي عرضًا رائعًا بقيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو كما أن القائد ليونيل ميسي صنع هدفًا ولعب مباراة كبيرة وساهم في تأهل فريقه لنهائي الدوري الأمريكي.

ونجح إنتر ميامي في التأهل إلى نهائي الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه، ويلعب ضد الفائز من لقاء سان دييجو وفانكوفر.


ويقام الدور النهائي للبطولة يوم 6 ديسمبر المقبل لتحديد هوية بطل الدوري الأمريكي.
 

الجريدة الرسمية