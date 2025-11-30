إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي بخماسية ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي لأول مرة (فيديو)

18 حجم الخط

حقق إنتر ميامي فوزًا ساحقا على حساب نيويورك سيتي بنتيجة 5-1 فجر اليوم الأحد في نهائي القسم الشرقي بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

أحرز تاديو أليندي هدف التقدم لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 14 من عمر المباراة ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 23.

TADEO ALLENDE AGAIN. IT'S 2-0. 🔥@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/YPVndPRyt2 — Major League Soccer (@MLS) November 29, 2025



ونجح جاستن هاك في تسجيل هدف لصالح نيويورك سيتي في الدقيقة 37 من عمر المباراة ولكن إنتر ميامي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق ماتيو سيلفيتي.



وأحرز إنتر ميامي هدفين قبل النهاية في الدقيقتين 83 و89 عن طريق تيلاسكو سيجوفيا وتاديو أليندي.

HAT TRICK ALLENDE. 5-1. GAME OVER.@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/hY4BAZQQUM — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025



وقدم إنتر ميامي عرضًا رائعًا بقيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو كما أن القائد ليونيل ميسي صنع هدفًا ولعب مباراة كبيرة وساهم في تأهل فريقه لنهائي الدوري الأمريكي.

ونجح إنتر ميامي في التأهل إلى نهائي الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه، ويلعب ضد الفائز من لقاء سان دييجو وفانكوفر.



ويقام الدور النهائي للبطولة يوم 6 ديسمبر المقبل لتحديد هوية بطل الدوري الأمريكي.



