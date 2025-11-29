السبت 29 نوفمبر 2025
التحفظ على 17 طن زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بطنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت الطعام بدائرة مركز طنطا وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة للمديرية  عن تعبئة زيوت مجهولة المصدر دون الحصول على  تراخيص أو اعتماد من هيئة سلامة الغذاء.

حريق يلتهم محل كماليات سيارات ويمتد لأجزاء من عقار في الغربية

جامعة طنطا تطلق مسابقة لطلابها الوافدين

تلقت مديرية مديرية تموين الغربية المعلومات وتم التأكد من صحتها وتحديد موقع المخالفة بدقة وعلى الفور انتقلت حملة تموينية موسعة إلى موقع المصنع حيث تبين أنه يعمل بشكل فعلي ويقوم بتعبئة زيوت مختلفة العلامات التجارية والأحجام بطريقة غير قانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمواد الغذائية ومتابعة جودتها في أماكن العرض ومخازن الجملة ومصانع التعبئة.
 

ووجه المهندس أحمد إبراهيم عبود مدير مديرية التموين بمحافظة الغربية بتشكيل حملة مكبرة من مفتشي المديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر بلغت  1050 كرتونة زيت بإجمالي 12,100 زجاجة مختلفة الأحجام بإجمالي وزن 10 طن و235 كجم تحمل بيانات غير صحيحة وعلامات تجارية غير مسجلة وتانك حديدي يحتوي على 7 طن زيوت طعام مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها و10,000 زجاجة فارغة مختلفة الأنواع والأحجام معدّة للتعبئة.
 

تم التحفظ على جميع المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

