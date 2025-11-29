التحفظ على 17 طن زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بطنطا

18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت الطعام بدائرة مركز طنطا وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة للمديرية عن تعبئة زيوت مجهولة المصدر دون الحصول على تراخيص أو اعتماد من هيئة سلامة الغذاء.

تلقت مديرية مديرية تموين الغربية المعلومات وتم التأكد من صحتها وتحديد موقع المخالفة بدقة وعلى الفور انتقلت حملة تموينية موسعة إلى موقع المصنع حيث تبين أنه يعمل بشكل فعلي ويقوم بتعبئة زيوت مختلفة العلامات التجارية والأحجام بطريقة غير قانونية.

ضبط مصنع زيوت غير مرخص وبداخله 17 طن زيوت طعام مجهولة المصدر بطنطا

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمواد الغذائية ومتابعة جودتها في أماكن العرض ومخازن الجملة ومصانع التعبئة.



ووجه المهندس أحمد إبراهيم عبود مدير مديرية التموين بمحافظة الغربية بتشكيل حملة مكبرة من مفتشي المديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر بلغت 1050 كرتونة زيت بإجمالي 12,100 زجاجة مختلفة الأحجام بإجمالي وزن 10 طن و235 كجم تحمل بيانات غير صحيحة وعلامات تجارية غير مسجلة وتانك حديدي يحتوي على 7 طن زيوت طعام مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها و10,000 زجاجة فارغة مختلفة الأنواع والأحجام معدّة للتعبئة.



تم التحفظ على جميع المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

