السيطرة على حريق بمدرسة المحلة الميكانيكية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم، من السيطرة على حريق شب داخل إحدى فصول مبنى السيارات بمدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية بمدينة المحلة الكبرى دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى السيارات بالمدرسة.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الدفاع المدني بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ، حيث تمت محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي الفصول والمباني المجاورة وتم السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية.

وقامت مديرية أمن الغربية بتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتكثف الجهود لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

