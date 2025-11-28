الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منتخب طلاب طنطا لكرة اليد يفوز بالمركز الأول في دوري الجامعات المصرية

منتخب طلاب جامعة
منتخب طلاب جامعة طنطا لكرة اليد يفوز بالمركز الأول
18 حجم الخط

فاز فريق منتخب جامعة طنطا لكرة اليد "طلبة" بالمركز الأول في دوري الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعي في نسختها الـ53 للعام الجامعي 2025/ 2026 المستوى B.

محافظ الغربية يتابع مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الغربية يشهدان توقيع عقد تشغيل مرفقي النقل الداخلي بطنطا

جاء ذلك بعد الفوز على جامعات المنوفية والجامعة الصينية وجامعة بنى سويف في الدور الأول والفوز على جامعات الدلتا للعلوم وجامعة بنى سويف وجامعة أسيوط في الدور الثاني.

هنأ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا أبطال الجامعة من فريق كرة اليد على هذا الفوز المستحق والذي جاء بعد مسيرة متميزة تضمنت الفوز على جامعات عريقة في كل من الدور الأول والثاني مؤكدًا أن هذا يأتي تأكيدًا على أهمية الأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية منها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية.

أضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تؤمن بأن الرياضة تلعب دورًا حيويًا وأساسيًا في بناء الإنسان وبناء الشخصية وغرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والروح التنافسية الشريفة مؤكدًا على استمرار تقديم الجامعة لكافة أشكال الدعم والرعاية اللازمة للطلاب ليس فقط في الجانب الأكاديمي ولكن في جميع الأنشطة المختلفة لتحقيق المزيد من البطولات والريادة على كافة المستويات المحلية والدولية، ورفع اسم جامعة طنطا عاليًا.

كما ثمن رئيس الجامعة جهود الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ومحمد الشيخ مدير النشاط الرياضي والجهاز الفني والإداري للفريق الكابتن أحمد فخري المدير الفني والكابتن محمد ماهر  المدرب العام والكابتن رشاد حجازي المدرب واحمد مصطفى ومحمد صفا مشرفي الفريق لما بذلوه من عمل دؤوب وتفانٍ في إعداد وتدريب الطلاب ورعاية الفريق والذي كان سببًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

ضبط شاب وسيدة بحوزتهما كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية للمرشحين في طنطا والسنطة

رئيس جامعة طنطا يدلي بصوته ويدعو إلى المشاركة في الانتخابات

يسر عبد الغني رئيسا لنادي السنطة الرياضي وسامي عبد المقصود نائبا (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو)

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

المؤشرات الأمريكية تتجه لخسارة شهرية بسبب عطل بورصة شيكاغو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية