جامعة طنطا تطلق مسابقة لطلابها الوافدين

جامعة طنطا تطلق مسابقة لطلابها الوافدين
 تنظم جامعة طنطا مسابقة للطلاب الوافدين تحت عنوان "جامعة طنطا في عيون الطلاب الوافدين" تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والدكتورة شهيرة شرف الدين مدير مركز رعاية الوافدين والتعاون الدولي.

محافظ الغربية يتابع مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار

منتخب طلاب طنطا لكرة اليد يفوز بالمركز الأول في دوري الجامعات المصرية

تأتي هذه المسابقة ضمن جهود جامعة طنطا لتعزيز التواصل الثقافي والإبداعي مع طلابها الوافدين، وإبراز دورهم كسفراء للجامعة في بلدانهم.
 

وتهدف مسابقة جامعة طنطا إلى إظهار تجربة الطلاب الوافدين بعدسة رؤيتهم الشخصية، بما يعكس التنوع الثقافي والثراء الإنساني داخل الجامعة، ويُبرز مكانتها كبيئة تعليمية عالمية منفتحة على الإبداع.

طرق المشاركة:
•  فيديو قصير أو Reel عن كليتك أو مميزات الدراسة في جامعة طنطا
• فيلم قصير عن تجربتك كطالب وافد داخل الكليات في جامعة طنطا
• رسم أو لوحة فنية تعبّر عن جامعة طنطا وكلياتها
• صورة فوتوغرافية توثق لحظة أو مشهدًا مميزًا من داخل الجامعة 
• تصميم إعلان دعائي يعكس تميز الجامعة

يمكن للطلاب الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن المسابقة والمشاركة من خلال الرابط التالي:

https://forms.tanta.edu.eg/fromtantatoworld

وبحسب ما أعلنته الجامعة فإن آخر موعد لاستلام الأعمال  ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥.

