حريق يلتهم محل كماليات سيارات ويمتد لأجزاء من عقار في الغربية

اندلع حريق هائل، اليوم، داخل محل كماليات سيارات بمنطقة دوران بسيسة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية مما أدى إلى التهام الجزء السفلي من العمارة من الجانبين وامتداد النيران إلى الدور الأول علوي وظهور آثار للحريق في باقي الأدوار دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقى جهاز الحماية المدنية بمحافظة الغربية بلاغا يفيد باندلاع الحريق داخل المحل أسفل أحد العقارات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وأدى الحريق إلى تدمير محتويات المحل بالكامل وتضرر أجزاء من المبنى السكني خاصة الدور الأرضي والدور الأول علوي مع تواجد آثار دخان وسخونة في الأدوار العليا.

وتجرى الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية والمعمل الجنائي حاليا معاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاعه وتقدير حجم الخسائر المادية.

