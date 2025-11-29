السبت 29 نوفمبر 2025
حوادث

وفاة رضيع تناول مادة بترولية بواحة الخارجة في الوادي الجديد

لقى طفل رضيع مصرعه، إثر تناوله مادة بترولية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.
تبين وفاة مالك شريف محمد، عام ونصف عام، ومقيم بحي المجاهدين بمدينة الخارجة، إثر تناوله مادة بترولية مما تسبب في اضطرابات بالعلامات الحيوية ودرجة الوعي وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة. 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وصرحت النيابة العامة بدفن الطفل بعد تسليم جثته لأسرته.

