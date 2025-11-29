نائبة محافظ الوادي الجديد ومديرة "اليونسكو" تتفقدان قرية القصر الإسلامية

18 حجم الخط

تفقدت حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر والسودان، قرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة، يرافقهما الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة ووفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وحامد عبد الله نائب رئيس مركز الداخلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المشروع المزمع تنفيذه للتوثيق الرقمي لقرية القصر التاريخية، حيث ناقشوا فرص التعاون المستهدف بين المحافظة واليونسكو في تقديم الدعم اللازم للمشروع؛ للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للمنطقة وحمايته من الاندثار أو العبث، وضمان تسجيله رقميًا للأجيال المتعاقبة.

كما استمعوا خلال الجولة، إلى شرح تفصيلي حول تاريخ القرية ومعالمها الأثرية المتميزة، وجهود المحافظة في الحفاظ على التراث والهوية الثقافية للقرية، وتفقدوا معرض الحرف اليدوية والبيئية الكائن بالقرية، والذي يضم مجموعة من المبدعين في مجال الحرف اليدوية والتراثية من فئات عمرية مختلفة، وورش العمل المخصصة لتعليم الأطفال النحت على جذوع النخل، حيث أبدت "سانز" إعجابها بهذه المبادرات التي تستهدف خلق أجيال جديدة من أصحاب الحرف اليدوية ونقل الخبرات والمهارات الفنية عبر الأجيال، كما وعدت بدراسة دعم الموهوبين منهم من خلال منح تدريب متخصصة بإيطاليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.