نائبة محافظ الوادي الجديد ومديرة "اليونسكو" تتفقدان قرية القصر الإسلامية

 تفقدت حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر والسودان، قرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة، يرافقهما الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة ووفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وحامد عبد الله نائب رئيس مركز الداخلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المشروع المزمع تنفيذه للتوثيق الرقمي لقرية القصر التاريخية، حيث ناقشوا فرص التعاون المستهدف بين المحافظة واليونسكو في تقديم الدعم اللازم للمشروع؛ للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للمنطقة وحمايته من الاندثار أو العبث، وضمان تسجيله رقميًا للأجيال المتعاقبة.  

كما استمعوا خلال الجولة، إلى شرح تفصيلي حول تاريخ القرية ومعالمها الأثرية المتميزة، وجهود المحافظة في الحفاظ على التراث والهوية الثقافية للقرية، وتفقدوا معرض الحرف اليدوية والبيئية الكائن بالقرية، والذي يضم مجموعة من المبدعين في مجال الحرف اليدوية والتراثية من فئات عمرية مختلفة، وورش العمل المخصصة لتعليم الأطفال النحت على جذوع النخل، حيث أبدت "سانز" إعجابها بهذه المبادرات التي تستهدف خلق أجيال جديدة من أصحاب الحرف اليدوية ونقل الخبرات والمهارات الفنية عبر الأجيال، كما وعدت بدراسة دعم الموهوبين منهم من خلال منح تدريب متخصصة بإيطاليا.

الجريدة الرسمية