أصيبت بكسر في الجمجمة، انقلاب سيارة على شابة بالوادي الجديد

أصيبت شابة في حادث انقلاب سيارة دفع رباعي، اليوم السبت، في منطقة محمية الصحراء البيضاء بالفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابة في حادث بمحمية الصحراء البيضاء لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين انقلاب سيارة دفع رباعي على "هند إبراهيم فتحي"، 25 عامًا، مهندسة كمبيوتر ومقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، خلال رحلة سفاري بمحمية الصحراء البيضاء بالفرافرة، تسبب في إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف من الإذن وصدمة عصبية واضطراب في درجة الوعي.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابة لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

