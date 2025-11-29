السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أصيبت بكسر في الجمجمة، انقلاب سيارة على شابة بالوادي الجديد

انقلاب سيارة على
انقلاب سيارة على شابة بالوادي الجديد
18 حجم الخط

أصيبت شابة في حادث انقلاب سيارة دفع رباعي، اليوم السبت، في منطقة محمية الصحراء البيضاء بالفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابة في حادث بمحمية الصحراء البيضاء لمستشفى الفرافرة المركزي. 

وتبين انقلاب سيارة دفع رباعي على "هند إبراهيم فتحي"، 25 عامًا، مهندسة كمبيوتر ومقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، خلال رحلة سفاري بمحمية الصحراء البيضاء بالفرافرة،  تسبب في إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف من الإذن وصدمة عصبية واضطراب في درجة الوعي. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابة لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة الوادى الجديد أمن الوادى الجديد انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة شرطة النجدة محافظة الوادى الجديد منطقة مصر الجديدة بالقاهرة اللواء وليد منصور

مواد متعلقة

نائبة محافظ الوادي الجديد ومديرة "اليونسكو" تتفقدان قرية القصر الإسلامية

نائب محافظ الوادي الجديد ومديرة "اليونسكو" تتفقدان مركز بحوث الصحراء

المدير الإقليمي لليونسكو بمصر والسودان يزور محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد تستعد لإقامة مهرجان الرياضات التراثية والفنون

محافظ الوادي الجديد يصدر حركة تنقلات بين رؤساء المراكز ونوابهم

حملات تموينية على مخابز الوادي الجديد

ضبط 8 أطنان قمح أثناء خروجها بدون تصاريح في بلاط الوادي الجديد

مصرع شاب وإصابة 4 بينهم طفل في انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية