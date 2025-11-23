مصرع شاب وإصابة 4 بينهم طفل في انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

18 حجم الخط

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 4 آخرون بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب وإصابة آخرين في حادث بطريق " الخارجة – أسيوط"



تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – أسيوط " بمنطقة الكيلو 185 من الطريق أسفر عن مصرع عمرو ضبع محمد، 29 عامًا، وإصابة كل من فارس محمود متولى، 37 عامًا، سمية محمد متولى، 48 عاما، سيف فارس محمود، 12 عامًا، سامية محمد متولى، ٣٩ عًاما.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحويل طفلة بالوادي الجديد لأسيوط ابتلعت بطارية ريموت





قررت إدارة مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تحويل طفلة لمستشفى أسيوط الجامعي بعد ابتلاعها بطارية ريموت كونترول.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول طفلة لمستشفى الداخلة العام مصابة بالآلام حادة بالبطن.



تبين ابتلاع الطفلة خديجة أحمد عربي، 3 أعوام، بطارية ريموت كونترول بمنزلها بقرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط، وتسبب في إصابتها بآلام حادة بالبطن، وجرى نقلها لمستشفى الداخلة العام.



كانت قد استقبلت الأطقم الطبية الطفلة بمستشفى بلاط المركزي، وحولتها لمستشفى الداخلة العام والتي قررت بعد فحص حالتها وإصابتها بآلام بمنطقة البطن إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال إجراءات العلاج والجراحة واستخراج بطارية ريموت الكونترول من بطنها.

