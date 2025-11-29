لاعبو بيراميدز يدعمون رمضان صبحي في مباراة باور ديناموز

18 حجم الخط

مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز،حرص لاعبو فريق نادي بيراميدز على دعم زميلهم رمضان صبحي قبل انطلاق مباراة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

لاعبو بيراميدز يدعمون رمضان صبحي

ورفع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي قميص رمضان صبحي قبل انطلاق المباراة لدعم نجم الفريق.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفًا على باور ديناموز بطل زامبيا في اليوم السبت باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز في مواجهة باور ديناموز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة باور ديناموز الزامبي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - مصطفى زيكو - دودو الجباس - مروان حمدي

وتذاع مباراة بيراميدز وباور ديناموز عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا1.

مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز

ويسعى فريق بيراميدز إلى لعودة بالقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث بعد اشتعال المنافسة على صدارة المجموعة الأولى بفوز نهضة بركان علي ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1.

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لاستعادة صدارة المجموعة.

ماذا يرتدي بيراميدز أمام باور ديناموز؟

ويرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي باو ديناموز اللون الأصفر الكامل بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

حكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز

ويدير مباراة باور ديناموز وبيراميدز طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسئول البث الفضائي من زامبيا

بدور المجموعات.

ونستعرض ترتيب المجموعة الاولي قبل مواجهة بيراميدز أمام باور ديناموز بطل زامبيا مساء اليوم السبت في ثاني مواجهات دور المجموعات من البطولة.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان 6 نقاط (2 مباراة)

2- بيراميدز 3 نقاط (مباراة)

3-باور ديناموز بدون نقاط (مباراة)

4- ريفرز يونايتد بدون نقاط(2 مباراة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.