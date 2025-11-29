السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محاضرات نظرية وعملية للمحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام (صور)

فعاليات معسكر محاضري
فعاليات معسكر محاضري الحكام ومعدي اللياقة البدنية، فيتو
18 حجم الخط

لجنة الحكام، تتواصل فعاليات معسكر المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر لليوم الثانى على التوالى، الذى تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى برئاسة أوسكار رويز تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA.

يشارك فى المعسكر 25 محاضرًا و25 معدًا للياقة البدنية، ويستمر حتى أول ديسمبر المقبل، ويحاضر فيه المحاضران الدوليان عصام عبد الفتاح والتونسى حناشى أبوبكر.

وشهد برنامج اليوم الثاني للمعسكر تدريبات عملية ونظرية للمحاضرين والمعدين وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابو ريدة على النهوض بعناصر التحكيم والحكام.

انطلاق معسكر المحاضرين ومعدي اللياقة البدنية

 انطلق أمس الجمعة، بمركز المنتخبات الوطنية، معسكر المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام الذى تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى برئاسة أوسكار رويز تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA.

يتضمن برنامج المعسكر تدريبات عملية ونظرية للمحاضرين والمعدين بتدريسها ونقلها للحكام خلال المعسكرات المقبلة فى اللجان الفرعية بجميع المناطق، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على النهوض بعناصر التحكيم والحكام.

حضر الافتتاح لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز ونائبه وجيه أحمد وجهاد جريشة وسيد مراد عضوا اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة، بالإضافة إلى فهيم عمر ومحمد الحنفى من اللجنة الفنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجنة الحكام معسكر المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام مركز المنتخبات الوطنية وسكار رويز الاتحاد الدولي لكرة القدم عصام عبد الفتاح حناشى أبوبكر هاني ابو ريدة

مواد متعلقة

تفاصيل ما حدث من سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح داخل غرفة الحكام بعد مباراة الجيش الملكي

مجلس إدارة اتحاد الكرة يحيل شكوى محمود البنا إلى لجنة الحكام

ختام معسكر الحكام الواعدين تحت رعاية الفيفا

أبو ريدة يكشف حقيقة خلافاته مع الأهلي وشكاوى الأندية من مستوى الحكام

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

يوفنتوس يستعيد توازنه في الدوري الإيطالي بفوز مثير أمام كالياري

نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

من القرآن والسنة، ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف

ليلة صوت القرآن، الحلقة السادسة من “دولة التلاوة”(بث مباشر)

المزيد
الجريدة الرسمية