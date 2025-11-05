الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة يكشف حقيقة خلافاته مع الأهلي وشكاوى الأندية من مستوى الحكام

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو
18 حجم الخط

علق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، على أداء التحكيم في إدارة المباريات والهجوم ضد الحكام، متحدثًا عن تفاصيل علاقته بالأهلي والزمالك.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "غير صحيح أنني أدير اتحاد الكرة وأنا خارج الاتحاد، هذا كلام يروج له على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما كان يُطلب مني شيء، سواء للكرة المصرية أو الاتحاد أو لأحد الأندية المصرية، وأنا خارج اتحاد الكرة، كنت أفعله".

 

أزمة التحكيم المصري

وأكمل: "أما أزمة الثقة بين الأندية والتحكيم المصري، فهي ناتجة عن العصبية، كل نادٍ يتعصب لفريقه، وهذا موجود في كل مكان في العالم، عند بداية استلامي للمهمة، حرصت على استقطاب الحكام المميزين".

وتابع: "اخترت أوسكار رويز كمحاضر جيد، وأبلغته أنني أريد أن أخلق جيلًا جديدًا من الحكام المصريين، وأحاول قدر استطاعتي أن أعطي الثقة للحكام ليكون لهم مكانة في البطولات العالمية، ولديَّ تفاؤل أن المشروع الذي ننفذه سيخرج لنا جيلًا جديدًا من الحكام".

 

مستاء من انتقاد الحكام على مواقع التواصل

وأشار: "يؤرقني الهجوم من مواقع التواصل الاجتماعي على التحكيم، فهذا يضعف فرص الحكام في إدارة المباريات خارج مصر، رغم أن المباريات الأصعب على المستوى الإفريقي والدولي تُسند للحكام المصريين لأن هناك ثقة كبيرة فيهم، وإدارات الأندية عليها ضغوط من الجماهير والسوشيال ميديا، وهذا يسبب عدم ثقة في الحكام".

 

ملف الرعاية في اتحاد الكرة

وعن مدى رضاه عن ملف الرعايات والحقوق في اتحاد الكرة؟ أجاب: "أنا راض بنسبة 60%، وتأهلنا لكأس العالم يجب أن يدفعنا للوصول إلى مكانة أخرى، وعندما يكون المنتخب في مستوى أعلى، ينعكس ذلك على رد فعل الرعاة ويجلب مزيدًا من الدعم والرعاية".

وعن رأيه في نشر تسجيلات الفار بعد المباريات؟ قال: "النشر يجعل الحكم حريصًا في الحديث مع زميله، لو هناك مشكلة ليس لدي مانع أن تنشر، طالما يتم عمل الصواب، لا يوجد أي شيء يخيفني، ولكن أنا ضد إعلان التقارير التي تقيّم الحكام، هذا احترام خصوصية للعناصر المتواجدة".

 

يوجد تنسيق كامل مع مسئولي القطبين

وبسؤاله، هل تعطي اهتمامًا كبيرًا للأهلي والزمالك؟، أجاب: "بالتأكيد، فهما الرافد الأساسي للمنتخب المصري ويوجد تنسيق كامل مع رئيسي الناديين، محمود الخطيب وحسين لبيب، وهناك تواصل دائم مع نادي بيراميدز أيضًا".

وقال: "جميع الأندية نتواصل معها، ويجب أن نأخذها في الاعتبار ونحاول مساعدتها في البطولات المحلية والإفريقية، أما فكرة تمييز نادٍ عن آخر فهي غير موجودة".

 

ليس هناك أي خلاف مع الأهلي

وما إذا كانت علاقته متوترة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، أجاب: "هذا مجرد كلام يُقال على مواقع التواصل الاجتماعي، في الحقيقة العلاقة أقوى من الأخوة، ويوجد تنسيق كامل مع الكابتن الخطيب في أي موضوع نناقشه، وعلى أرض الواقع لا توجد أي خلافات، ولم يحصل ذلك مطلقًا".

 

اللجنة الفنية تختار مدربي المنتخبات وفق معايير محددة 

وأتم: "منذ قدومي إلى اتحاد الكرة، شكلت لجنة فنية تضم خبرات كبيرة، ووضعنا 10 معايير لاختيار المدرب، ولم أقم بتعيين أي مدرب كان متواجدًا من قبل، وكل التعيينات المقبلة ستتم بناءً على معايير الخبرة والإنجاز والشخصية والعقلية وطرق اللعب، وكل ذلك تدرسه اللجنة الفنية قبل اتخاذ القرار، ولدينا مدير فني في اتحاد الكرة، ونفكر في تطوير الإدارة الفنية بهدف بناء أجيال جديدة".

الجريدة الرسمية