الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو)

جهاد جريشة، قال جهاد جريشة الخبير التحكيمي: إن المجاملات والمحسوبية غير الطبيعية السبب وراء فشل منظومة التحكيم في مصر.

سبب فشل منظومة التحكيم في مصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": "مجاملة أولياء أمور التحكيم سبب رئيسي وراء سوء منظومة التحكيم في مصر".

غياب العدالة بين الحكام

وتابع: "الأسبوع الأول في بطولة الدوري العام هذا الموسم تم تعيين 3 حكام رسبوا في اختبار اللياقة البدنية، وهنا لا يوجد عدالة بين الحكام، فلا يجوز تعيين حكم رسب في اللياقة البدنية في تعيينات المباريات حتى لو في غرفة الفيديو".

مفاجأة صادمة عن التحكيم

واستكمل: “مينفعش واحد نجح يقعد في بيته وواحد منجحش في اختبار اللياقة البدنية يشتغل ويدير مباريات هذا يؤدي إلى ضغينة بين الحكام، لدرجة أن بعض المظلومين يدعون على الحكام الذين تم مجاملتهم، أساس نجاح التحكيم يتعلق بالعدالة”.

وأشار الخبير التحكيمي جهاد جريشة: "الدنيا بايظة في التحكيم من سنة 2020 ومن وقتها الوضع من سيئ لأسوأ".