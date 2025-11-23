الإثنين 24 نوفمبر 2025
ختام معسكر الحكام الواعدين تحت رعاية الفيفا

لجنة الحكام، اختتم اليوم الأحد، معسكر الحكام المصريين الواعدين الذي أقيم تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

30 حكما ومساعدا شاركوا في معسكر حكام النخبة

شارك فى معسكر الواعدين 20 حكمًا للساحة و10 مساعدين تحت 30 سنة ويلعبون لدوري القسم الثاني (ب) والقسم الثالث، وذلك في إطار استراتيجية اتحاد الكرة لخلق جيل واعد من الحكام المصريين.

محاضرات في تعديلات قانون اللعبة

وتضمن برنامج المعسكر على مدار الأيام الثلاثة، محاضرات نظرية عن ركلات الجزاء ولمسات اليد والاحتكاكات والمنافسة البدنية وشرح كل ما يتعلق بالتعديلات الجديدة في قانون اللعبة بالإضافة إلى شرح للمسات اليد ومعايير احتسابها، وشرح تفصيلي عملي ونظري لحالات التداخل في التسلل، ودور الـVAR فيها، وتم تخصيص الفترة الصباحية للمحاضرات النظرية، بينما الفترة المسائية للتطبيقات العملية بالملعب إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية.

وشمل أيضا اختبارات فيديو وحالات التسلل واختبارات بدنية (يويو تيست) تحت إشراف المحاضرين بالفيفا تامر درى والجزائري عبد الحق الشريفي.

 

تسليم الشهادات للحكام المشاركين

وفي نهاية المعسكر قام أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، رفقة نائبه وجيه أحمد، وجهاد جريشة عضو اللجنة ومدير المعسكر، ودكتور عزب حجاج المدير الإداري للجنة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية فهيم عمر ومحمد الحنفي ومحمود رضا ومحمد يوسف بتسليم الشهادات المعتمدة من الاتحاد الدولي للحكام المشاركين.

الجريدة الرسمية