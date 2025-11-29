السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع بالقاهرة وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

خريفي معتدل الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء


الطقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  14 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  26

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 26  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة  الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى:  25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 28

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 31

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا السبت

نشاط للرياح على هذه المدن وسحب منخفضة على شمال البلاد، تفاصيل حالة الطقس السبت

ارتفاع بالقاهرة وعودة موجات الحر بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بدأت وخطرها يمتد ساعات، الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

سعر السمك اليوم، بشرى جديدة عن البلطي وارتفاع الجمبري 30 جنيها

ارتفاع بالقاهرة وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي والتين وارتفاع العنب

بيراميدز يتحدى باور ديناموز لاستعادة صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

فضيحة بالأرقام، التفاصيل الكاملة لليلة سقوط فرج عامر الرئيس التاريخي لنادي سموحة

أخبار مصر: حسم مصير طعون الانتخابات، سقوط فرج عامر، مصرع أسرة كاملة بالبحيرة في حادث مروع، الأهلي يصعد ضد حكم مباراة الجيش

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية