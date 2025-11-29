السبت 29 نوفمبر 2025
أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، العظمى بالعاصمة الجديدة 27

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم السبت، ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

نشاط للرياح على هذه المدن وسحب منخفضة على شمال البلاد، تفاصيل حالة الطقس السبت

أخطرها الأمطار الرعدية، الأرصاد الجوية تحذر من 4 ظواهر جوية في طقس اليوم


الطقس غدا فى الصباح الباكر والليل

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   15  ودرجة الحرارة العظمى 26

العاصمة الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  14 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  26

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 26  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة  الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى:  25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 28

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 31

الجريدة الرسمية