أخبار مصر

مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.  

الشتاء يدق باب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

مائل للبرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود  طقس مائل  للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17 

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية 


 القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

