السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدءا من الغد، انخفاض الحرارة 4 درجات مئوية

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
18 حجم الخط
ads

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة من 3:4 درجات مئوية بدءًا من الأحد، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 21:24 درجة مئوية، القاهرة والوجه البحرى من 23: 24 درجة مئوية، جنوب البلاد من  23:29 درجة مئوية.

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

نشاط للرياح على هذه المدن وسحب منخفضة على شمال البلاد، تفاصيل حالة الطقس السبت

انخفاض درجات الحرارة

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل  للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد.
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، العظمى بالعاصمة الجديدة 27

ارتفاع بالقاهرة وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا السبت

نشاط للرياح على هذه المدن وسحب منخفضة على شمال البلاد، تفاصيل حالة الطقس السبت

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

ارتفاع بالقاهرة وعودة موجات الحر بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية