أخبار مصر

شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا السبت

شبورة كثيفة، فيتو
شبورة كثيفة، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي تسيطر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تبدأ فى الثانية صباحا وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

 وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا السبت، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17.

