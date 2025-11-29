السبت 29 نوفمبر 2025
أخبار مصر

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

نشاط للرياح على هذه المدن وسحب منخفضة على شمال البلاد، تفاصيل حالة الطقس السبت

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

