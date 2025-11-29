الدوري الفرنسي، تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان وموناكو في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، انتهى الشوط الأول من مباراة موناكو أمام باريس سان جيرمان، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب لويس الثاني، في قمة منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أعلن لويس أنريكي المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيلة فريقه لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

دخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام موناكو في الدوري الفرنسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، هيرنانديز

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينها، فابيان رويز

خط الهجوم: مايولو، لي كانج إن، كفارتسخيليا





تشكيل موناكو أمام باريس سان جيرمان



فيما أعلن سيباستيان بوكونيولي المدير الفني لفريق موناكو تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان والذي يتكون من:

تشكيل موناكو أمام باريس سان جيرمان



صدام باريس سان جيرمان وموناكو

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة (9 انتصارات، 3 تعادلات، خسارة واحدة)، فيما يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 20 نقطة (6 انتصارات، تعادلان، 5 هزائم).

ويعيش الفريقان معًا وضعين متناقضين تمامًا، إذ حقق البي إس جي الفوز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الفرنسي أمام نيس (1-0)، وليون (3-2)، ولوهافر (3-0).

أما فريق سيباستيان بوكونيولي، فيدخل اللقاء بعد ثلاث هزائم متتالية أمام باريس إف سي (0-1)، ولانس (1-4)، ورين (1-4).

تفوق تاريخي لموناكو أمام باريس سان جيرمان

ومع ذلك، فالتاريخ بنصف فريق الإمارة أمام نادي العاصمة باريس، حيث تواجه الفريقين في 98 مباراة سابقة، فاز موناكو في 45 وتعادلا في 28 وخسر في 25 مناسبة.

