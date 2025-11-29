موناكو يتفوق على باريس سان جيرمان قبل قمة الدوري الفرنسي الليلة

18 حجم الخط

تتجه أنظار عشاق الدوري الفرنسي، اليوم السبت، إلى إستاد لويس الثاني، حيث تقام مواجهة من العيار الثقيل بين نادي موناكو وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

صدام باريس سان جيرمان وموناكو

يتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 30 نقطة (9 انتصارات، 3 تعادلات، خسارة واحدة)، فيما يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 20 نقطة (6 انتصارات، تعادلان، 5 هزائم).

ويعيش الفريقان معًا وضعين متناقضين تمامًا، إذ حقق البي إس جي الفوز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الفرنسي أمام نيس (1-0)، وليون (3-2)، ولوهافر (3-0).

أما فريق سيباستيان بوكونيولي، فيدخل اللقاء بعد ثلاث هزائم متتالية أمام باريس إف سي (0-1)، ولانس (1-4)، ورين (1-4).

تفوق تاريخي لموناكو أمام باريس سان جيرمان

ومع ذلك، فالتاريخ بنصف فريق الإمارة أمام نادي العاصمة باريس، حيث تواجه الفريقين في 98 مباراة سابقة، فاز موناكو في 45 وتعادلا في 28 وخسر في 25 مناسبة.

موعد مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان

من المقرر أن تقام مواجهة موناكو ضد باريس سان جيرمان اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

