رياضة

التشكيل الرسمي لقمة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو
الدوري الفرنسي، أعلن لويس أنريكي المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيلة فريقه لمواجهة موناكو التي تجمع الفريقين بعد قليل، على ملعب لويس الثاني، في قمة منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

 

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام موناكو في الدوري الفرنسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، هيرنانديز 

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينها، فابيان رويز

خط الهجوم: مايولو، لي كانج إن، كفارتسخيليا

Image


 

تشكيل موناكو أمام باريس سان جيرمان
 

فيما أعلن سيباستيان بوكونيولي المدير الفني لفريق موناكو تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان والذي يتكون من:

Image
تشكيل موناكو أمام باريس سان جيرمان


صدام باريس سان جيرمان  وموناكو

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة (9 انتصارات، 3 تعادلات، خسارة واحدة)، فيما يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 20 نقطة (6 انتصارات، تعادلان، 5 هزائم).

ويعيش الفريقان معًا وضعين متناقضين تمامًا، إذ حقق البي إس جي الفوز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الفرنسي أمام نيس (1-0)، وليون (3-2)، ولوهافر (3-0).

أما فريق سيباستيان بوكونيولي، فيدخل اللقاء بعد ثلاث هزائم متتالية أمام باريس إف سي (0-1)، ولانس (1-4)، ورين (1-4).

تفوق تاريخي لموناكو أمام باريس سان جيرمان 

ومع ذلك، فالتاريخ بنصف فريق الإمارة أمام نادي العاصمة باريس، حيث تواجه الفريقين في 98 مباراة سابقة، فاز موناكو في 45 وتعادلا في 28 وخسر في 25 مناسبة.

موعد مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان

من المقرر أن تقام مواجهة موناكو ضد باريس سان جيرمان اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

