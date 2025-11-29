إحالة 50 متهمًا إلى الجنايات في قضية الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة، إحالة 50 متهمًا إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن القومي والنظام العام للبلاد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في تكوين جماعة غير مرخصة تسعى لتحقيق أهداف إرهابية، مستخدمين حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب القانون. وأشارت التحريات الأمنية إلى أن نشاطهم كان مخططًا له بعناية، مستهدفًا التأثير على الرأي العام ونشر الشائعات المضللة، بما يهدد استقرار المجتمع والنظام العام.

وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملة أمنية لضبط المتهمين بعد رصد تحركاتهم عبر الإنترنت، وأسفرت التحقيقات عن كشف تفاصيل دقيقة حول أسلوب عمل الجماعة، وآلية توزيع المهام بين أعضائها، وكيفية استخدامهم منصات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المغلوطة والدعاية لأفكارها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتعزيز الأمن القومي، وملاحقة كل ما من شأنه تهديد استقرار البلاد، ومواجهة أي محاولات لإفساد النظام العام أو إثارة البلبلة بين المواطنين.

التحقيقات مستمرة لمعرفة جميع الأشخاص المتورطين في دعم الجماعة أو المشاركة في أنشطتها، وتمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

