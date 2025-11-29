السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 50 متهمًا إلى الجنايات في قضية الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة، إحالة 50 متهمًا إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن القومي والنظام العام للبلاد.

القبض على سائق ميكروباص تسبب في وفاة فتاة وإصابة أخرى بالبدرشين

القبض على سائق نقل لسيره عكس الاتجاه على الأوتوستراد بالقاهرة

 إحالة 50 متهمًا إلى محكمة الجنايات

وأكدت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في تكوين جماعة غير مرخصة تسعى لتحقيق أهداف إرهابية، مستخدمين حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب القانون. وأشارت التحريات الأمنية إلى أن نشاطهم كان مخططًا له بعناية، مستهدفًا التأثير على الرأي العام ونشر الشائعات المضللة، بما يهدد استقرار المجتمع والنظام العام.

وكانت الأجهزة الأمنية   شنت حملة أمنية لضبط المتهمين بعد رصد تحركاتهم عبر الإنترنت، وأسفرت التحقيقات عن كشف تفاصيل دقيقة حول أسلوب عمل الجماعة، وآلية توزيع المهام بين أعضائها، وكيفية استخدامهم منصات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المغلوطة والدعاية لأفكارها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتعزيز الأمن القومي، وملاحقة كل ما من شأنه تهديد استقرار البلاد، ومواجهة أي محاولات لإفساد النظام العام أو إثارة البلبلة بين المواطنين.

التحقيقات مستمرة لمعرفة جميع الأشخاص المتورطين في دعم الجماعة أو المشاركة في أنشطتها، وتمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة مواقع التواصل الاجتماعي الأمن القومي ضبط المتهمين القانون المصري النظام العام القضية رقم 1282 تحريات الأمن الجنايات

مواد متعلقة

القبض على سائق ميكروباص تسبب في وفاة فتاة وإصابة أخرى بالبدرشين

القبض على سائق نقل لسيره عكس الاتجاه على الأوتوستراد بالقاهرة

ضبط أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية فى أسيوط

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو مخلة بالآداب بالإسكندرية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة مسلحة بعد تداول فيديو إطلاق نار بأكتوبر

ضبط شخص نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها وقائع حديثة لزيادة المشاهدات

ضبط المتهم بابتزاز فتاة وآخر يروج للمخدرات عبر مواقع التواصل

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

محامي رمضان صبحي يشكو عمر هريدي إلى نقابة المحامين: أهان المهنة وخالف قانونها

الأوقاف: رصدنا 43 سلوكًا سلبيًا، وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير بالمجتمع

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية