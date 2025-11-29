السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة طالب بكلية الطب بدمنهور

مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن البحيرة
18 حجم الخط

تشهد الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة حالة استنفار، حيث تكثف جهودها للتحقيق في واقعة غامضة تتعلق بالعثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزل بمدينة دمنهور، وسط تزايد الاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

طالب في الفرقة الخامسة بكلية الطب

​تلقّت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالعثور على جثمان الطالب مصطفى جمال درويش، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو طالب في الفرقة الخامسة بكلية الطب، ومقيم بدمنهور، تم العثور على الجثة داخل أحد المنازل الكائنة بشارع الجمهورية بجوار بنك ناصر بدمنهور.

نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور العام

​وأثار العثور على الجثة بهذا الشكل شكوكًا قوية لدى الجهات الأمنية، مما دفعها للتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثًا جنائيًا محتملًا، وتم على الفور إخطار النيابة العامة وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوفاة وجمع الأدلة من موقع الحادث.

​تم نقل جثمان الطالب المتوفى إلى مستشفى دمنهور العام، حيث سيتم عرضه على الطب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة وتوقيتها، وهي خطوة حاسمة في سير التحقيقات، وجاري تحرير محضر رسمي بالواقعة وإجراء التحريات الموسعة للوصول إلى أي خيوط تقود إلى الجاني أو الكشف عن الملابسات الكاملة للحادث الغامض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة دمنهور بكلية الطب مديرية أمن البحيرة

مواد متعلقة

مصرع مهندس وزوجته الطبيبة و3 من أبنائهما في حادث مروع بالبحيرة (صور)

مصرع شابين دهسا تحت عجلات القطار في كفر الدوار

مصرع سيدة في محاولة إنقاذ ابنتها من الغرق بالبحيرة

بالأسماء، إصابة 23 شخصا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

منع دخول السيارات إلى ساحة معهد الأورام بدمنهور ورفع جميع الإشغالات بمحيطه

محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع نواتج تطهير ترعة الخندق بدمنهور

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة

ننشر جدول جولة المكتبة المتنقلة بمراكز البحيرة

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية