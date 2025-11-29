العثور على جثة طالب بكلية الطب بدمنهور

18 حجم الخط

تشهد الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة حالة استنفار، حيث تكثف جهودها للتحقيق في واقعة غامضة تتعلق بالعثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزل بمدينة دمنهور، وسط تزايد الاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

طالب في الفرقة الخامسة بكلية الطب

​تلقّت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالعثور على جثمان الطالب مصطفى جمال درويش، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو طالب في الفرقة الخامسة بكلية الطب، ومقيم بدمنهور، تم العثور على الجثة داخل أحد المنازل الكائنة بشارع الجمهورية بجوار بنك ناصر بدمنهور.

نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور العام

​وأثار العثور على الجثة بهذا الشكل شكوكًا قوية لدى الجهات الأمنية، مما دفعها للتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثًا جنائيًا محتملًا، وتم على الفور إخطار النيابة العامة وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوفاة وجمع الأدلة من موقع الحادث.

​تم نقل جثمان الطالب المتوفى إلى مستشفى دمنهور العام، حيث سيتم عرضه على الطب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة وتوقيتها، وهي خطوة حاسمة في سير التحقيقات، وجاري تحرير محضر رسمي بالواقعة وإجراء التحريات الموسعة للوصول إلى أي خيوط تقود إلى الجاني أو الكشف عن الملابسات الكاملة للحادث الغامض.

