ننشر جدول جولة المكتبة المتنقلة بمراكز البحيرة

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور، عن برنامج عمل المكتبة المتنقلة الذي سيجوب عددًا من المدن بنطاق المحافظة، وذلك ضمن برنامج "اقرأ.. فكر لمستقبل أفضل"، الذي يهدف إلى بناء الوعي وتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال والشباب، وتحفيز مختلف الفئات على ممارسة القراءة والمعرفة.

بأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بالعمل على نشر الثقافة وإيصال الخدمة المكتبية والمعرفية إلى جميع المواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة.

جدول تنقل الاتوبيس علي مدار الاسبوع

وتتضمن جولة المكتبة المتنقلة خلال الفترة من الأحد 23 نوفمبر وحتى الجمعة 28 نوفمبر 2025، خط السير  غدا الأحد مدرسة المستقبل بنين – كفر الدوار، والاثنين معهد بدر الإعدادي الثانوي – مركز بدر، والثلاثاء مدرسة المستقبل بنات – كفر الدوار، والأربعاء مدرسة رزق درويش الابتدائية – أبو المطامير، والخميس مكتبة مصر العامة (الدلنجات – كفر الدوار – دمنهور) – مركز الحرية للتنمية الشبابية – دمنهور، والجمعة نادي المحمودية الرياضي – المحمودية.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود المكتبة للوصول إلى التجمعات السكانية والقرى، وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب للاطلاع والمعرفة من خلال تقديم خدمات مكتبية متكاملة وأنشطة ثقافية متنوعة داخل أماكن تواجدهم.

