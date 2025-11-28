الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع سيدة في محاولة إنقاذ ابنتها من الغرق بالبحيرة

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

 ​شهدت قرية النجاح بمركز بدر بـ البحيرة حادثًا مأساويًا، حيث دفعت سيدة حياتها ثمنًا لتنقذ ابنتها من الغرق في مياه ترعة محطة 2 داخل دائرة المركز. 

سقطت في الترعة أثناء رعي الأغنام 

 ترجع الواقعة عندما اختل توازن الطالبة إسراء السيد سيف أبو قمح (15 عامًا) وسقطت في الترعة أثناء رعي الأغنام برفقة والدتها على الحافة بترعة محطة 2، ولم تتردد الأم، فاطمة جمعة مجاهد (40 عامًا)، لحظة واحدة وألقت بنفسها في المياه في محاولة لنجدة فلذة كبدها، حيث لم تتمكن الأم من النجاة وغرقت لعدم إجادتها السباحة، وتمكن الأهالي المتواجدين بالموقع من إنقاذ الابنة وانتشال جثة الأم.

نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى بدر المركزي

​تلقى مأمور مركز شرطة بدر بلاغًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى بدر المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالبحيرة بدر الغرق سقطت في الترعة أثناء رعي الأغنام مركز بدر بالبحيرة البحيرة مستشفي بدر المركزي مركز شرطة بدر

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق على سبيل الرشوة بالبحيرة

بالأسماء، إصابة 23 شخصا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

فتاة تحطم سيارة شاب بسبب خلاف على المرور بالبحيرة

زعلان عشان معاكسة بنته، الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدي على عامل بالبحيرة

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الصحة: فحص 20 مليونا و168 ألف مواطن بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

شاهد لحظة إخماد حريق ستوديو مصر (فيديو وصور)

المصري يعبر زيسكو بثلاثية مثيرة في الكونفدرالية الإفريقية

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية