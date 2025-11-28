مصرع سيدة في محاولة إنقاذ ابنتها من الغرق بالبحيرة

18 حجم الخط

​شهدت قرية النجاح بمركز بدر بـ البحيرة حادثًا مأساويًا، حيث دفعت سيدة حياتها ثمنًا لتنقذ ابنتها من الغرق في مياه ترعة محطة 2 داخل دائرة المركز.

سقطت في الترعة أثناء رعي الأغنام

ترجع الواقعة عندما اختل توازن الطالبة إسراء السيد سيف أبو قمح (15 عامًا) وسقطت في الترعة أثناء رعي الأغنام برفقة والدتها على الحافة بترعة محطة 2، ولم تتردد الأم، فاطمة جمعة مجاهد (40 عامًا)، لحظة واحدة وألقت بنفسها في المياه في محاولة لنجدة فلذة كبدها، حيث لم تتمكن الأم من النجاة وغرقت لعدم إجادتها السباحة، وتمكن الأهالي المتواجدين بالموقع من إنقاذ الابنة وانتشال جثة الأم.

نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى بدر المركزي

​تلقى مأمور مركز شرطة بدر بلاغًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى بدر المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.