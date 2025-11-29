حادث مروع، لحظة اشتعال النيران في سيارة والعناية الإلهية تنقذ سكان النزهة الجديدة (فيديو)

18 حجم الخط

حادث منطقة جوزيف تيتو، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع، وقع بمنطقة جوزيف تيتو بمحافظة القاهرة، حيث أظهر مقطع الفيديو لحظة اشتعال النار في سيارة ملاكي، وامتدت النيران لتشتعل في سيارات أخرى، ووقوع حوادث بالطريق، حسبما وصف شهود العيان.

اشتعال النار في سيارة بمنطقة جوزيف تيتو

وأكد شهود العيان أن حادثة اشتعال النار في السيارة، وما تبعها من سيارات أحدثت حالة من الارتباك في الطريق، ما أسفر عن حالة من الذعر بين الأهالي في منطقة جوزيف تيتو، وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق قبل ما يمتد للعديد من السيارات في الطريق، وقبل أن يصاب أحد في الحادث.



وكشف شهود العيان عن تعرض شخص للاختناق الشديد، نتيجة تعرض سيارته لـ الاصطدام بعمود إنارة بطريق جوزيف تيتو، ما أدى إلى اشتعال السيارة في الحال وعدم السيطرة عليها.

اشتعال النار في سيارة ملاكي بمنطقة جوزيف تيتو، فيتو

العناية الإلهية تنقذ منطقة النزهة الجديدة

أثار الحادث جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن الحادث وقع بسبب عدم سيطرة راكب السيارة الملاكي عليها، واصطدامه بعمود كهرباء، وأن العناية الإلهية أنقذت سكان المنطقة من كارثة على الطريق، وأيضًا أنقذت السيارات من حادث مروع.



وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض سيارة ملاكي للحريق بطريق جوزيف تيتو، على الفور توجهت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب للمستشفى والاطمئنان على حالته.

اصطدام السيارة بعمود نور واشتعالها، فيتو



ووقع الحادث في منطقة جوزيف تيتو، في النزهة الجديدة بالقاهرة، وهو شارع رئيسي يربط بين محور الميدان الدائري ومدينة القاهرة الجديدة عبر طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي.



