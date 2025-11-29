السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

حادث مروع، لحظة اشتعال النيران في سيارة والعناية الإلهية تنقذ سكان النزهة الجديدة (فيديو)

حادث مروع اشتعال
حادث مروع اشتعال النار في سيارة بالنزهة الجديدة، فيتو
18 حجم الخط

حادث منطقة جوزيف تيتو، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع، وقع بمنطقة جوزيف تيتو بمحافظة القاهرة، حيث أظهر مقطع الفيديو لحظة اشتعال النار في سيارة ملاكي، وامتدت النيران لتشتعل في سيارات أخرى، ووقوع حوادث بالطريق، حسبما وصف شهود العيان.

اشتعال النار في سيارة بمنطقة جوزيف تيتو

وأكد شهود العيان أن حادثة اشتعال النار في السيارة، وما تبعها من سيارات أحدثت حالة من الارتباك في الطريق، ما أسفر عن حالة من الذعر بين الأهالي في منطقة جوزيف تيتو، وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق قبل ما يمتد للعديد من السيارات في الطريق، وقبل أن يصاب أحد في الحادث. 

 


وكشف شهود العيان عن تعرض شخص للاختناق الشديد، نتيجة تعرض سيارته لـ الاصطدام بعمود إنارة بطريق جوزيف تيتو، ما أدى إلى اشتعال السيارة في الحال وعدم السيطرة عليها.

إشتعال النار في سيارة ملاكي بمنطقة جوزيف تيتو، فيتو
اشتعال النار في سيارة ملاكي بمنطقة جوزيف تيتو، فيتو

 

العناية الإلهية تنقذ منطقة النزهة الجديدة

أثار الحادث جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن الحادث وقع بسبب عدم سيطرة راكب السيارة الملاكي عليها، واصطدامه بعمود كهرباء، وأن العناية الإلهية أنقذت سكان المنطقة من كارثة على الطريق، وأيضًا أنقذت السيارات من حادث مروع. 


وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض سيارة ملاكي للحريق بطريق جوزيف تيتو، على الفور توجهت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب للمستشفى والاطمئنان على حالته. 

اصطدام السيارة بعمود نور واشتعالها، فيتو
اصطدام السيارة بعمود نور واشتعالها، فيتو


ووقع الحادث في منطقة جوزيف تيتو، في النزهة الجديدة بالقاهرة، وهو شارع رئيسي يربط بين محور الميدان الدائري ومدينة القاهرة الجديدة عبر طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي.
 

مقطع مرعب، لحظة اشتعال النار في طائرة وفزع الركاب (فيديو)

مقطع مرعب، لحظة اشتعال النار في محرك طائرة وإصابة 273 راكبًا بالفزع (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث منطقة جوزيف تيتو منطقة جوزيف تيتو الاصطدام بعمود إنارة النزهة الجديدة منطقة جوزيف تيتو بالقاهرة حادث النزهة الجديدة

مواد متعلقة

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكري

مصرع سائق في اشتعال سيارة نقل على طريق إسكندرية الزراعي بالمنوفية

نجاة مركز بحوث الثروة السمكية بالعباسة من كارثة محققة بعد اشتعال سيارة نقل

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية