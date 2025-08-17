أمن القاهرة يحجز 101 سيارة وتوك توك بسبب السير عكس الاتجاه بالنزهة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه عدة حملات مرورية استهدفت كافة المخالفات بمنطقة النزهة الجديدة.
حملة مرورية بالنزهة الجديدة
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (سحب 310 رخص متنوعة – حجز 101 سيارة ومركبة "توك توك" سير عكس الاتجاه - تحرير 1850 مخالفة متنوعة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات المرورية بذات المنطقة.
