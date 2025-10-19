الأحد 19 أكتوبر 2025
مقطع مرعب، لحظة اشتعال النار في طائرة وفزع الركاب (فيديو)

لحظة نشوب النار في
لحظة نشوب النار في طائرة، فيتو

اشتعال النار في طائرة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يكشف لحظة نشوب النار في طائرة تابعة لشركة "طيران الصين" رحلة رقم CA139 المتجهة من هانجتشو إلى إنتشون، حيث اشتعلت النار في حقيبة أحد الركاب فجأة، ما تسبب في حالة هلع وذعر بين الركاب.

لحظة اشتعال النار في طائرة

وتسبب اشتعال النار فجأة في الطائرة إلى أن تسببت في هبوط الطائرة اضطراريًا في شنغهاي، حيث تبين أن النار اشتعلت  في بطارية شاحن جوال، كان داخل حقيبة أحد الركاب. 

 


وسادت حالة من الذعر بين الركاب في البداية، وشعر بعض الركاب بتأخر طاقم الطيران في احتواء الحريق، الذي وقع على ارتفاع 33 ألف قدم، أي نحو 10058 مترًا، في الجو، وسُمع أصوات صراخ على متن الطائرة حيث أخذ الركاب يرددون "أسرع.. أسرع"، بينما كان طاقم الطائرة يتعامل مع النيران. 

وتمكن طاقم الطائرة من احتواء الحريق، وتم إخماده بعد التأكيد على توجهات حظر دخول البطاريات في الطائرات بالكامل.  

مقطع مرعب لنشوب حريق في طائرة

وانتشر مقطع الفيديو مرعب بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر اندلاع لهب برتقالي من صندوق الأمتعة العلوي، وتسبب الدخان الكثيف في مقصورة الطائرة، تابعة لشركة طيران الصين، إلى حالات اختناق ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريًا. 

اشتعال النار في طائرة يثير فزع الركاب، فيتو
اشتعال النار في طائرة يثير فزع الركاب، فيتو

يذكر أن الطائرة كانت من طراز إيرباص A321، وكانت تحلق على ارتفاع 33 قدم من هانجتشو في مقاطعة تشجيانج إلى إنتشون في كوريا الجنوبية، أمس السبت، عندما اشتعلت بطارية ليثيوم في حقيبة يد أحد الركاب تلقائيًا. 

ويُظهر المقطع ركابًا يقفزون من مقاعدهم عندما اندلع حريق فجأة فوقهم، أثناء الرحلة، واندفع مضيفو الطيران إلى الأمام وهم يحاولون احتواء الحريق، بينما رفع الركاب هواتفهم لتصوير الفوضى التي اندلعت على بُعد مئات الأمتار من الأرض.

مقطع مرعب، لحظة اشتعال النار في محرك طائرة وإصابة 273 راكبًا بالفزع (فيديو)

مقطع مرعب، لحظة اشتعال النار في طائرة أمريكية وإصابة ركابها بالفزع (فيديو)

