مقطع مرعب، لحظة اشتعال النار في طائرة وفزع الركاب (فيديو)

اشتعال النار في طائرة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يكشف لحظة نشوب النار في طائرة تابعة لشركة "طيران الصين" رحلة رقم CA139 المتجهة من هانجتشو إلى إنتشون، حيث اشتعلت النار في حقيبة أحد الركاب فجأة، ما تسبب في حالة هلع وذعر بين الركاب.

لحظة اشتعال النار في طائرة

وتسبب اشتعال النار فجأة في الطائرة إلى أن تسببت في هبوط الطائرة اضطراريًا في شنغهاي، حيث تبين أن النار اشتعلت في بطارية شاحن جوال، كان داخل حقيبة أحد الركاب.

Today, an Air China flight (CA139) from Hangzhou to Incheon was forced to make an emergency landing in Shanghai, China, after a lithium battery in a passenger’s overhead bag caught fire. pic.twitter.com/emRolEYbmj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 18, 2025



وسادت حالة من الذعر بين الركاب في البداية، وشعر بعض الركاب بتأخر طاقم الطيران في احتواء الحريق، الذي وقع على ارتفاع 33 ألف قدم، أي نحو 10058 مترًا، في الجو، وسُمع أصوات صراخ على متن الطائرة حيث أخذ الركاب يرددون "أسرع.. أسرع"، بينما كان طاقم الطائرة يتعامل مع النيران.

وتمكن طاقم الطائرة من احتواء الحريق، وتم إخماده بعد التأكيد على توجهات حظر دخول البطاريات في الطائرات بالكامل.

مقطع مرعب لنشوب حريق في طائرة

وانتشر مقطع الفيديو مرعب بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر اندلاع لهب برتقالي من صندوق الأمتعة العلوي، وتسبب الدخان الكثيف في مقصورة الطائرة، تابعة لشركة طيران الصين، إلى حالات اختناق ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريًا.

اشتعال النار في طائرة يثير فزع الركاب، فيتو

يذكر أن الطائرة كانت من طراز إيرباص A321، وكانت تحلق على ارتفاع 33 قدم من هانجتشو في مقاطعة تشجيانج إلى إنتشون في كوريا الجنوبية، أمس السبت، عندما اشتعلت بطارية ليثيوم في حقيبة يد أحد الركاب تلقائيًا.

ويُظهر المقطع ركابًا يقفزون من مقاعدهم عندما اندلع حريق فجأة فوقهم، أثناء الرحلة، واندفع مضيفو الطيران إلى الأمام وهم يحاولون احتواء الحريق، بينما رفع الركاب هواتفهم لتصوير الفوضى التي اندلعت على بُعد مئات الأمتار من الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.