الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكري

حريق سيارة بالإسكندرية،
حريق سيارة بالإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

توجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ  الإسكندرية، صباح اليوم الخميس لموقع حادث التصادم الذي وقع بالكيلو 23 بالطريق الدولي الساحلي "محور المشير أبو ذكري"، وذلك فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بوقوع حادث تصادم واشتعال إحدى السيارات.

وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة حالة حرجة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري المتابعة مع مرفق الإسعاف للاطمئنان على الحالة الصحية للمصاب.

 

 

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، وجاري استكمال عمليات التأمين ورفع آثار الحادث.

ووجه الفريق أحمد خالد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور على الطريق، ومتابعة الموقف ميدانيًا بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية.

وتقدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تطورات الحادث لحظة بلحظة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق سيارة حريق سيارة بالطريق الساحلي أخبار محافظة الأسكندرية أحمد خالد محافظ الإسكندرية

مواد متعلقة

العثور على جثة "مسن" داخل شقته في الاسكندرية

الأكثر قراءة

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

السعودية تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الذهب يستهل تعاملات الخميس بارتفاع وهذا العيار يسجل 6085 جنيها

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 6-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية