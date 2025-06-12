الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

التقرير الطبي لمصابي حادث جوزيف تيتو: كسور وارتجاج في المخ

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

كشف التقرير الطبي لـ 10 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق جوزيف تيتو بنزلة الكوبري في منطقة النزهة شرق القاهرة، أن الإصابات تنوعت ما بين ارتجاج في المخ وكسور وكدمات متفرقة. 

وأضاف التقرير الطبي أن 8 من المصابين خرجوا من المستشفى بينما ما زال شخصان يخضعان للملاحظة ويتلقيان العلاج.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق جوزيف تيتو يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص بنزلة كوبري حوزيف تيتو في منطقة النزهة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وعادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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